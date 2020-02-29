Коршков: «Торонто» брал меня на тест-драйв. Лучше играть в АХЛ, чем сидеть в НХЛ

Нападающий системы «Торонто Мэйпл Лифс» Егор Коршков прокомментировал тот факт, что после удачного дебюта за основную команду его вновь вернули в АХЛ.



«Мне сказали, что игровую практику тоже надо получать. Вроде бы довольны моим выступлением, все понравилось. Но надо ехать в АХЛ. То есть получился такой тест-драйв. Возможно, меня ещё поднимут. Но всяко лучше играть, чем сидеть. Там ведь получилось, что я за основную команду провёл один матч, а два — отсидел. Тяжело после такого входить в игровой ритм. Если пока не нужен в НХЛ, лучше поиграть в АХЛ. Когда понадобился — обратно подняли. Тогда у тебя есть игровой тонус.



Сначала ты не веришь, что играешь в НХЛ. Будто в другой мир попал. Но через пару дней, когда состоялся дебют, начинаешь осознавать: „Да, это было со мной!“. Ты в детстве об этом мечтаешь. Кажется, это недосягаемо. А тут — этот матч. Быстрее бы его сыграть!», — цитирует Коршкова официальный сайт НХЛ.

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