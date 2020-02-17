В НХЛ дебютировал ещё один русский снайпер! Коршков уже забивает за «Торонто»

Буквально на днях, после дебюта Александра Елесина за «Калгари», официальный сайт НХЛ (русская версия) опубликовал данные о новом национальном рекорде по количеству россиян в лучшей лиге мира в эпоху потолка зарплат. Елесин стал 47-м русским хоккеистом, который провёл хотя бы один матч в сезоне-2019/2020, и эта цифра заставила нас задуматься о скором захвате НХЛ нашими хоккеистами.

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Действительно, в Америку едут многие, хотя нельзя не отметить, что далеко не все имеют шансы реально закрепиться в НХЛ. Для некоторых игроков это просто проба своих возможностей в сильнейшей лиге мира и понятно, что вскоре их ждёт возвращение в Россию. Но вряд ли это относится к 48-му россиянину, сыгравшему в этом сезоне. Речь о Егоре Коршкове, которого наконец-то подтянули в основу «Торонто», и в первой же игре уроженец Новосибирска сумел оправдать доверие.

У Коршкова может быть отличное будущее в НХЛ, Егор начал доказывать это с первых же дней пребывания в Америке. Форвард уехал за океан в мае 2019-го, подписав двухлетний контракт с «Мэйпл Лифс», сразу же отправился помогать фарм-клубу «листьев» в АХЛ «Торонто Марлиз» и забил в первой же встрече. Правда, это оказался его единственный гол в девяти встречах, а «Марлиз» уступили в финале конференции, но талантливого русского заметили в главной команде франшизы, и в сентябре он принимал участие в предсезонных матчах с «Торонто». Особенно удалась Егору встреча с «Монреалем», в которой Коршков оформил дубль, но было понятно, что сезон форвард в любом случае начнёт в АХЛ. В «Мэйпл Лифс» для него просто не было места.

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В «Марлиз» Коршков сумел в полной мере раскрыть свои способности снайпера. Отличный бросок и голевое чутьё – эти характеристики шли первыми в резюме Егора. В АХЛ он провёл 35 матчей и забросил 14 шайб – третий результат в команде, притом, что Кенни Агостино (22 гола) и Понтус Оберг (16) сыграли несколько больше матчей. Коршков отчаянно стучался в двери главной команды и 16 февраля всё-таки получил вызов в «Мэйпл Лифс». Последней каплей для принятия такого решения, очевидно, стал красивейший гол Егора в овертайме матча с «Беллевилем».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто Марлиз».

Уже на следующий день после этого гола Коршков оказался в Баффало, где «листья» проводили гостевой матч с «клинками». Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф определил Егора в четвёртое звено, где партнёрами россиянина оказались опытнейший Джейсон Спецца и ещё один недавний игрок АХЛ Мэйсон Марчмент. Именно Спецца в середине матча выложил удобную передачу под бросок классно открывшемуся Коршкову, и Егор с удовольствием отправил в ворота Картера Хаттона свою дебютную шайбу в НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Кстати, «твиттер» «Торонто» бурно отреагировал на гол россиянина и даже вспомнил прозвище Егора, которым его ещё в сентябре наградили болельщики «листьев» после дубля в ворота «Монреаля».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».

Будем надеяться, что Egor Scoreskov забьёт ещё много голов за «листьев», а в матче с «Баффало» шайба дебютанта стала чуть ли не единственной радостью для «Торонто». Егор забивал при счёте 0:2, а в третьем периоде Зак Хайман и вовсе сравнял счёт, но затем «Баффало» уверенно, в течение полутора минут дожал гостей, забив за этот короткий промежуток три гола.

На это «листья» уже ничего ответить не смогли. Не смог забить ни один из лучших снайперов сезона Остон Мэттьюс, ни Коршков, чей голевой бросок оказался для него единственным в створ за 10 минут игрового времени, ни кто-либо ещё из «Торонто».

«Мэйпл Лифс» в последнее время чередуют победы и поражения и пока держатся на третьем месте Атлантического дивизиона, что означает их выход в плей-офф. Но снизу поджимает «Флорида», имеющая два матча в запасе, да и «Баффало», благодаря этой победе, приблизился на пару очков. Развязка регулярки обещает быть интересной, и мы надеемся, что в ней примет непосредственное участие не только Коршков, но и ещё один русский форвард «Мэйпл Лифс» Илья Михеев, который уже возобновил тренировки на льду после длительного восстановления от травмы.