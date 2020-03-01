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Капитану «Тампы» Стэмкосу потребовалась операция. Он пропустит 6-8 недель

Капитану «Тампы» Стэмкосу потребовалась операция. Он пропустит 6-8 недель
Хоккей / НХЛ 0

В понедельник, 2 марта, 30-летнему канадскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивену Стэмкосу будет проведена хирургическая операция по восстановлению травмы основной мышцы, заявил сегодня вице-президент и генеральный директор Жюльен Брисбуа.

Операция будет выполняться доктором Майклом Брантом в Вашингтонском университете в Сент-Луисе (штат Миссури, США). Ожидается, что восстановление и реабилитация продлятся примерно шесть-восемь недель.

В текущем сезоне Стэмкос провёл 57 матчей за «Тампу», в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14». Он является вторым бомбардиром команды после российского нападающего Никиты Кучерова, на счету которого 78 (31+47) очков.

Всего за карьеру 30-летний форвард принял участие в 803 матчах в НХЛ, отметившись 832 (422+410) очками при коэффициенте полезности «+44».

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