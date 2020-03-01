Кучеров повторил достижение Могильного и Дацюка

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, благодаря чему в четвёртый раз в карьере набрал как минимум 80 очков в регулярном чемпионате. В нынешнем сезоне Никита забросил 31 шайбу и сделал 49 результативных передач в 63 матчах.

Кучеров повторил достижение Александра Могильного и Павла Дацюка по сезонам с 80+ очков среди российских хоккеистов. Лидирует капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (девять сезонов), вторым идёт его одноклубник Илья Ковальчук (шесть).