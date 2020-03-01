Кожевников: если не сработает идея с потолком, предлагаю ввести в КХЛ плей-аут

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном повышении жёсткого потолка зарплат в КХЛ с 900 млн рублей до 1,3 млрд рублей.

«Надо с чего-то начать, как говорится, пройти проверку боем. Возможно, повышение потолка — правильная мера. В последние годы мы потеряли очень многих хороших хоккеистов, в основном молодых. Надо пытаться сохранить их в лиге, в том числе с прицелом под чемпионаты мира и Олимпиаду. А без денег, тем более с учётом повышения курса доллара, сделать это не удастся.

Другое дело, что для большинства клубов КХЛ проблема не в потолке, а в поле зарплат. Мы должны молиться и всячески поддерживать те команды, которые с минимальными бюджетами пытаются конкурировать с лидерами и с вилами бегут на танки, поэтому вопрос пола зарплат не менее актуальный.

Если не сработает идея с потолком, предлагаю внимательно изучить и ввести систему плей-аут, когда девятая и десятая команды конференции имеют возможность провести стыковые матчи или мини-серии с седьмым и восьмым клубами. По сути, этот плей-аут мы увидели несколько дней назад в исполнении «Амура» и «Нефтехимика», и за их противостоянием следила вся лига и все спортивные телеканалы страны. Наверное, это и спасло вялую концовку чемпионата.

Минск с Ригой, по большому счету, завершили чемпионат еще в том году, а при новой системе бились бы за десятое место до последнего матча. При плей-аут не остается немотивированных команд, и эта система работает как раз в тех лигах, где есть расслоение в возможностях команд. Слабым она даст дополнительные шансы. Мы видим, в КХЛ наметились перемены, лига обязана меняться и развиваться. Система плей-аут может этому помочь», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.