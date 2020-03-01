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В доме Буре подрались армянская домработница и няня из Филиппин. Жена Буре вызвала полицию

В доме Буре подрались армянская домработница и няня из Филиппин. Жена Буре вызвала полицию
Хоккей / Прочие 0

В доме известного российского хоккеиста Павла Буре произошёл конфликт между армянской домработницей семьи и филиппинской няней, сообщает телеграм-канал Baza.

Скандал произошёл в коттедже россиянина в посёлке «Горки-1». В тот момент в доме находилась только жена Буре — Алина. Супруга экс-хоккеиста услышала доносящиеся из комнаты громкие крики на двух незнакомых языках и звуки падающих предметов.

Алина увидела, что домработница-армянка схватила за волосы филлипинскую няню и женщины кричат друг на друга на родных языках. Алина Буре вызвала полицию. Приехавшие стражи порядка разняли дерущихся. Нападавшая объяснила конфликт тем, что няня задела её чувства каким-то высказыванием. Несмотря на объяснения, армянская домработница была уволена.

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