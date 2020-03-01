Новиков: в КХЛ должны быть богатые клубы, но не должно быть долгов по зарплате

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о возможном повышении жёсткого потолка зарплат в КХЛ с 900 млн рублей до 1,3 млрд.
«Я всегда считал, что необходимы учёт и контроль. Нужно чётко знать и понимать, каким образом расходуются деньги. Порой бывает, что игрокам контракты явно завышают. Нужно пересмотреть в первую очередь «нижний потолок». Не всегда правильное распределение средств ведёт к задержкам в заработной плате. Такого быть не должно. Мы в КХЛ не раз уже сталкивались с тем, что игроки по два-три месяца не получают зарплату. Это разлагает команду, игроки начинают деградировать. Хоккеистам становится безразлична судьба команды и её результат.
Нужна сильная, крепкая лига, в которой должны быть все — и богатые клубы, и те, что чуть беднее. Должна быть правильная структура, не должен сезон у команд завершаться в феврале. Необходима единая система, переходные игры между клубами КХЛ и ВХЛ. В Высшей лиге вполне хороший уровень хоккея, и могу сказать, что некоторые команды ВХЛ не уступают клубам КХЛ. Календари всех лиг должны быть совмещены. Переходный турнир дал бы соревновательный процесс и возможность командам ВХЛ попробовать свои силы с теми, кто не попал в плей-офф КХЛ. Но если вводить переходные турниры, КХЛ надо чуть сократить», — сказал Новиков в интервью «Чемпионату».
- 1 марта 2020
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