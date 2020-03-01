Матч «Барыса» и «Магнитки» закончился массовой дракой хоккеистов
Казахстанский «Барыс» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал на своём льду магнитогорской «Металлург». Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой хозяев — 4:0.
Хозяева забросили четвёртую шайбу в большинстве в концовке третьего периода. После того как судья произвёл вбрасывание в центральном круге, хоккеисты «Металлурга» набросились на соперников. На льду произошла массовая драка, в которой участвовали обе пятерки соперников. В результате двухминутные штрафы за грубость получили хоккеисты «Металлурга» Евгений Бирюков и Евгений Тимкин, а также игрок «Барыса» Егор Петухов.
Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч серии команды сыграют также в Нур-Султане 3 марта.
Мозякин уже не тот? Лидеры «Магнитки» снова молчат в плей-офф
Капитан уральцев ни разу не бросил в створ ворот и был незаметен, а «Барыс» начал плей-офф с уверенной победы.
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