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Матч «Барыса» и «Магнитки» закончился массовой дракой хоккеистов

Матч «Барыса» и «Магнитки» закончился массовой дракой хоккеистов
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал на своём льду магнитогорской «Металлург». Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой хозяев — 4:0.

Хозяева забросили четвёртую шайбу в большинстве в концовке третьего периода. После того как судья произвёл вбрасывание в центральном круге, хоккеисты «Металлурга» набросились на соперников. На льду произошла массовая драка, в которой участвовали обе пятерки соперников. В результате двухминутные штрафы за грубость получили хоккеисты «Металлурга» Евгений Бирюков и Евгений Тимкин, а также игрок «Барыса» Егор Петухов.

Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч серии команды сыграют также в Нур-Султане 3 марта.

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