Панарин обновил личный рекорд по очкам в сезоне
На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфией Флайерз». На момент написания новости закончился второй период, счёт 5:1 в пользу гостей.
Шайбу в ворота «Филадельфии» на 14-й минуте второго периода забросил Мика Зибанеджад, ему ассистировали Тони Деанджело и россиянин Артемий Панарин.
Таким образом, Панарин набрал 89 (32+57) очков в сезоне, обновив тем самым личный рекорд. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», нападающий набрал 87 (28+59) очков. В предыдущем матче нынешнего регулярного чемпионата с той же «Филадельфией» (2:5) он отдал голевую передачу и заработал 88-й балл за результативность.
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