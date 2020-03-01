Нестрашил: «Металлург» показал хороший хоккей, мы не были гораздо хуже «Барыса»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Нестрашил поделился впечатлениями от стартовой игры серии плей-офф Кубка Гагарина с казахстанским «Барысом» (0:4).
«Думаю, мы показали хороший хоккей сегодня, несмотря на результат, и я не сказал бы, что мы были гораздо хуже соперника, даже несмотря на то что они забили голы, а мы нет. Мы отдали немало сил сегодня, пусть счёт сегодня 0:4, в серии всего 0-1, и она только начинается. Отдохнём, исправим недочёты, и вперёд за победой!
У «Барыса» отлично сыграл голкипер. Паскуале — габаритный воротчик, много пространства заполняет в воротах, поэтому сложнее найти брешь, чтобы шайба проскочила. Поэтому нужно стараться играть перед ним как можно больше, ловить на добиваниях и не передерживать шайбу, сегодня мы этим немного грешили, долго думали на завершении момента», — приводит слова Нестрашила официальный сайт КХЛ.
- 1 марта 2020
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