Овечкин вышел на 3-е место в НХЛ по голам на выезде

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). На момент написания новости завершился первый период, гости ведут в счёте – 3:2.

Дублем в составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин забил 356-й гол на выезде в НХЛ и вышел на чистое третье место по этому показателю. Ему удалось обойти Яромира Ягра, у которого в активе 355 голов.

Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 402 заброшенные шайбы. Второе место занимает Стив Айзерман, который забил 362 гола.

Теперь на счету Овечкина 45 заброшенных шайб и 17 результативных передач (62 очка) в 64 матчах текущего сезона при показателе полезности «-12». Всего за карьеру он провёл 1148 встреч и набрал 1273 (703+570) очка при коэффициенте полезности «+82».