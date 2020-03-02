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Овечкин: вся команда пытается помочь Ковальчуку

Овечкин: вся команда пытается помочь Ковальчуку
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал результат матча с «Миннесотой» (4:3). В этой встрече Овечкин оформил дубль и сделал результативную передачу. У Ильи Ковальчука – голевая передача. Евгений Кузнецов записал в свой актив две результативные передачи.

«Почему я так хорошо играю против «Миннесоты» в гостях? Не знаю. Тут особая, эмоциональная обстановка. Наверное, потому что многие игроки родом отсюда. Это чувствуется, все заряжены и очень эмоциональны. Что касается гола, забитого вместе с Ильёй и Кузнецовым, то вся команда старается помочь Ковальчуку. Он пытается адаптироваться, потому что у нас другая система игры, другие партнёры. Он с каждым матчем действует лучше и лучше, старается показывать свой максимум», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

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Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.
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