Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин стал первой звездой матча «Миннесота» — «Вашингтон»

Овечкин стал первой звездой матча «Миннесота» — «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Первой звездой матч стал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который забил два гола и сделал результативную передачу. Второй звездой признан форвард «Миннесоты» Кевин Фиала, записав в свой актив гол и результативную передачу. Третья звезда – ещё один форвард «Вашингтона» Том Уилсон. На его счету заброшенная шайба.

«Миннесота» прервала трёхматчевую победную серию. «Вашингтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Русская тройка «Вашингтона» покоряет Америку! Первое очко Ковальчука и дубль Овечкина!
Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020