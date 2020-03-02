Овечкин стал первой звездой матча «Миннесота» — «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Первой звездой матч стал российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который забил два гола и сделал результативную передачу. Второй звездой признан форвард «Миннесоты» Кевин Фиала, записав в свой актив гол и результативную передачу. Третья звезда – ещё один форвард «Вашингтона» Том Уилсон. На его счету заброшенная шайба.

«Миннесота» прервала трёхматчевую победную серию. «Вашингтон» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

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