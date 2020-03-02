Пашков: интересно, как Шипачёв отреагирует на фактор Знарка. Есть момент раздражения

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от противостояния в плей-офф московских «Динамо» и «Спартака».



«В этом сезоне для меня стала откровением игра лидера „Динамо“ Шипачёва. В связке с Яшкиным они вытащили команду на очень приличную высоту, стабилизировали её путь по чемпионату, полностью вписались в требования такого специфического тренера, как Владимир Крикунов. При этом большой атакующей поддержки у первого звена в „Динамо“ нет, что упрощает „Спартаку“ решение задачи по его нейтрализации. На мой взгляд, ближайшая неделя станет моментом истины для Шипачёва. Если очень мощный чемпионат он подтвердит качественным плей-офф, то станет, наверное, самой яркой звездой нашей лиги.



Шипачёв хорошо известен тренерскому штабу „Спартака“? Это обоюдоострый момент, ведь Шипачев тоже знает все особенности тандема Знарок — Витолиньш. Плюс нужно учитывать, что и на Кубке мира, и перед своим последним чемпионатом мира Знарок с Витолиньшем придерживали Шипачёва, где-то не давали ему шанс, что, помнится, вызывало споры специалистов.



Мне очень интересно, как Шипачёв отреагирует на фактор Знарка. Момент раздражения и, возможно, обиды способен как мобилизовать, так и „сжечь“. Если Шипачёв справится со своими эмоциями, пустит их в нужное русло, то в этой серии у „Динамо“ появится очень серьёзное преимущество. Возможно, решающее», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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