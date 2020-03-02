Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 1 марта 2020 года
1 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт дубль и отдал голевой пас, его партнёр Илья Ковальчук набрал первый балл в составе «столичных», форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами и добрался до отметки в 90 очков за сезон.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбр
|Время
|Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Ковальчук (н)
Орлов (з)
Проворов (з)
Панарин (н)
Бучневич (н)
Дадонов (н)
Гавриков (з)
Прохоркин (н)
Гусев (н)
|«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Филадельфия»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Флорида»
«Коламбус»
«Лос-Анджелес»
«Нью-Джерси»
|2+1
0+2
0+1
0
0+1
0+2
1+0
0
0+1
0
0+1
|+2
+2
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-1
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3
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1
3
1
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|-
25%
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0%
-
-
100%
-
|17.18
17.13
14.07
20.27
26.06
22.25
22.02
20.45
18.32
09.46
14.19
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