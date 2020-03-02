Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 1 марта 2020 года

1 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт дубль и отдал голевой пас, его партнёр Илья Ковальчук набрал первый балл в составе «столичных», форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами и добрался до отметки в 90 очков за сезон.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбр Время Овечкин (н)



Кузнецов (н)



Ковальчук (н)



Орлов (з)



Проворов (з)



Панарин (н)



Бучневич (н)



Дадонов (н)



Гавриков (з)



Прохоркин (н)



Гусев (н) «Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Филадельфия»



«Рейнджерс»



«Рейнджерс»



«Флорида»



«Коламбус»



«Лос-Анджелес»



«Нью-Джерси» 2+1



0+2



0+1



0



0+1



0+2



1+0



0



0+1



0



0+1 +2



+2



+1



-1



+1



-1



-1



0



0



0



0 0



4



0



0



0



0



0



0



0



0



0 4



0



2



1



1



2



4



1



0



1



1 1



0



1



2



0



0



4



3



3



0



0 1



0



1



2



1



0



0



1



3



1



0 -



25%



-



-



-



-



0%



-



-



100%



- 17.18



17.13



14.07



20.27



26.06



22.25



22.02



20.45



18.32



09.46



14.19