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Фазель: в проведении чемпионата мира без зрителей нет смысла

ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: в проведении чемпионата мира без зрителей нет смысла
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о будущем чемпионата мира по хоккею 2020 года, который должен с 8 по 24 мая пройти в Швейцарии.

«Мы поддерживаем тесный контакт с организаторами и хотим проанализировать ситуацию. Будем ждать до 15 марта, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Чемпионат мира не будет проходить при пустых трибунах, я не вижу в этом смысла», — цитирует Фазеля Blick.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Фазель: ЧМ по хоккею будет отменён, если об этом скажут в правительстве Швейцарии
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