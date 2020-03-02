Фазель: в проведении чемпионата мира без зрителей нет смысла

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о будущем чемпионата мира по хоккею 2020 года, который должен с 8 по 24 мая пройти в Швейцарии.



«Мы поддерживаем тесный контакт с организаторами и хотим проанализировать ситуацию. Будем ждать до 15 марта, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Чемпионат мира не будет проходить при пустых трибунах, я не вижу в этом смысла», — цитирует Фазеля Blick.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Фазель: ЧМ по хоккею будет отменён, если об этом скажут в правительстве Швейцарии