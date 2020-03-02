Сятери будет защищать ворота «Сибири» в первом матче серии плей-офф с «Автомобилистом»

Пресс-службы екатеринбургского «Автомобилиста» и «Сибири» опубликовали стартовые составы команд на матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, который состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Уралец».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. «Автомобилист» — «Сибирь»



Стартовый состав «Автомобилиста»:

Коварж (Галкин)

Доус – Холланд – Мэйсек, Гуркин – Василевский

Плэтт – Литовченко – Секстон, Батыршин – Мамкин

Белоусов – Кучерявенко – Гареев, Березин – Трямкин

Обидин – Попов – Хрипунов, Овчинников – Валитов.



Стартовый состав «Сибири»:

Сятери (Красиков)

Шаров – Руохомаа – Пуустинен, Йокипакка – Логинов

Пельтола – Саюстов – Миловзоров, Алексеев – Демидов

Чесалин – Романцев – Макаров, Морозов – Хабаров

Шашков – Яковлев – Коротков, Ермаков – Ромаев.