Сятери будет защищать ворота «Сибири» в первом матче серии плей-офф с «Автомобилистом»

Пресс-службы екатеринбургского «Автомобилиста» и «Сибири» опубликовали стартовые составы команд на матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, который состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Уралец».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. «Автомобилист» — «Сибирь»
Стартовый состав «Автомобилиста»:
Коварж (Галкин)
Доус – Холланд – Мэйсек, Гуркин – Василевский
Плэтт – Литовченко – Секстон, Батыршин – Мамкин
Белоусов – Кучерявенко – Гареев, Березин – Трямкин
Обидин – Попов – Хрипунов, Овчинников – Валитов.
Стартовый состав «Сибири»:
Сятери (Красиков)
Шаров – Руохомаа – Пуустинен, Йокипакка – Логинов
Пельтола – Саюстов – Миловзоров, Алексеев – Демидов
Чесалин – Романцев – Макаров, Морозов – Хабаров
Шашков – Яковлев – Коротков, Ермаков – Ромаев.
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