Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса

ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса
Хоккей / Прочие 0

Во время внеочередного заседания, состоявшегося 2 марта для обсуждения вопроса о распространении коронавируса, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение последовать рекомендации медицинского комитета и отменить шесть турниров.

Турниры у мужчин, отменённые решением ИИХФ
Чемпионат мира U18 (дивизион II, группа А). Должен был проходить с 22 по 28 марта в Таллине, Эстония.
Чемпионат мира U18 (дивизион II, группа B). Должен был проходить с 22 по 28 марта в Софии, Болгария.
Чемпионат мира U18 (дивизион III, группа А). Должен был проходить с 16 по 22 марта в Стамбуле, Турция.
Чемпионат мира U18 (дивизион III, группа B). Должен был проходить с 29 марта по 4 апреля в
Кокельшёэре, Люксембург.

Турниры у женщин, отменённые решением ИИХФ
Чемпионат мира (дивизион I, группа B). Должен был проходить с 28 марта по 3 апреля в Катовице, Польша.
Чемпионат мира (дивизион II, группа А). Должен был проходить с 29 марта по 3 апреля в Хаке, Испания.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020