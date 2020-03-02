ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса

Во время внеочередного заседания, состоявшегося 2 марта для обсуждения вопроса о распространении коронавируса, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение последовать рекомендации медицинского комитета и отменить шесть турниров.
Турниры у мужчин, отменённые решением ИИХФ
Чемпионат мира U18 (дивизион II, группа А). Должен был проходить с 22 по 28 марта в Таллине, Эстония.
Чемпионат мира U18 (дивизион II, группа B). Должен был проходить с 22 по 28 марта в Софии, Болгария.
Чемпионат мира U18 (дивизион III, группа А). Должен был проходить с 16 по 22 марта в Стамбуле, Турция.
Чемпионат мира U18 (дивизион III, группа B). Должен был проходить с 29 марта по 4 апреля в
Кокельшёэре, Люксембург.
Турниры у женщин, отменённые решением ИИХФ
Чемпионат мира (дивизион I, группа B). Должен был проходить с 28 марта по 3 апреля в Катовице, Польша.
Чемпионат мира (дивизион II, группа А). Должен был проходить с 29 марта по 3 апреля в Хаке, Испания.
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