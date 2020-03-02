ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса

Во время внеочередного заседания, состоявшегося 2 марта для обсуждения вопроса о распространении коронавируса, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение последовать рекомендации медицинского комитета и отменить шесть турниров.



Турниры у мужчин, отменённые решением ИИХФ

Чемпионат мира U18 (дивизион II, группа А). Должен был проходить с 22 по 28 марта в Таллине, Эстония.

Чемпионат мира U18 (дивизион II, группа B). Должен был проходить с 22 по 28 марта в Софии, Болгария.

Чемпионат мира U18 (дивизион III, группа А). Должен был проходить с 16 по 22 марта в Стамбуле, Турция.

Чемпионат мира U18 (дивизион III, группа B). Должен был проходить с 29 марта по 4 апреля в

Кокельшёэре, Люксембург.



Турниры у женщин, отменённые решением ИИХФ

Чемпионат мира (дивизион I, группа B). Должен был проходить с 28 марта по 3 апреля в Катовице, Польша.

Чемпионат мира (дивизион II, группа А). Должен был проходить с 29 марта по 3 апреля в Хаке, Испания.