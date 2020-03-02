«Динамо» — «Спартак»: Гончаров напал на Яшкина, Никишин подрался с Полыгаловым

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции встречаются московские «Динамо» и «Спартак», встреча проходит на «ВТБ Арене» (счёт 4:0, идёт третий период).



В середине третьего периода между хоккеистами произошло сразу несколько драк. В итоге на скамейке штрафников у «Спартака» оказались пятеро хоккеистов, у «Динамо» — четверо.

Видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ранее 2 марта завершился матч серии плей-офф в Восточной конференции. «Сибирь» в гостях обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 2:0. На Западе ЦСКА обыграл «Торпедо» — 3:0.

В эти минуты проходит ещё один матч плей-офф Кубка Гагарина. Казанский «Ак Барс» играет с нижнекамским «Нефтехимиком».