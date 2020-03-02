М. Григоренко: ЦСКА изучил «Торпедо», в сезоне они обыграли всех сильных соперников

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (3:0).
«Хорошее начало, забили два быстрых гола. Второй период проходил равно, мы забросили одну шайбу. В третьем периоде играли матч за победу, поэтому и выиграли.
Не сказал бы, что к середине матча мы начали экономить силы. Старались выполнять тренерское задание. Где-то получилось, где-то – нет. Есть, над чем работать.
В третьем периоде мы хорошо в шайбу сыграли, моментов у соперника не было. Мы где-то от обороны решили сыграть, счёт 3:0 в принципе нас устраивал.
Мы изучили соперника. Команда очень здорово атакует, по сезону обыграли всех сильных соперников. Какой-либо оценки не было, «Торпедо» – очень хорошая команда. Они будут выходить биться», – передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 2 марта 2020
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:16
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:13
-
21:08
-
20:45
-
20:07
-
19:54
-
19:33
-
19:18
-
19:03
-
18:48
-
17:45
-
17:19
-
16:53
-
16:33
-
16:14
-
16:04
-
15:31
-
14:57
-
14:20
-
13:39
-
13:25
-
13:00
-
12:48
-
12:17
-
11:52
-
11:48
-
11:30
-
11:29
-
11:00