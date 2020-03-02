М. Григоренко: ЦСКА изучил «Торпедо», в сезоне они обыграли всех сильных соперников

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (3:0).

«Хорошее начало, забили два быстрых гола. Второй период проходил равно, мы забросили одну шайбу. В третьем периоде играли матч за победу, поэтому и выиграли.

Не сказал бы, что к середине матча мы начали экономить силы. Старались выполнять тренерское задание. Где-то получилось, где-то – нет. Есть, над чем работать.

В третьем периоде мы хорошо в шайбу сыграли, моментов у соперника не было. Мы где-то от обороны решили сыграть, счёт 3:0 в принципе нас устраивал.

Мы изучили соперника. Команда очень здорово атакует, по сезону обыграли всех сильных соперников. Какой-либо оценки не было, «Торпедо» – очень хорошая команда. Они будут выходить биться», – передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.