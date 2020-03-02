Немировски: «Торпедо» начало добавлять, но счёт уже был 0:2

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги первого матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА (0:3).

«Начали игру не очень, два быстрых гола пропустили. А потом начали играть, и моменты были, но не забили.

В эпизоде с первым пропущенным голом нам нужно было чуть раньше выпустить шайбу, но мы этого не сделали. А так, играли хорошо. Но то, что мы пропустили два гола, поменяло всю игру. ЦСКА начал хорошо. Инициатива идёт от той команды, которая забивает первой. Мы играли нашу игру, потом начали добавлять, но счёт уже был 0:2.

Все знают, что ЦСКА не даёт создавать много моментов. У нас была пара хороших моментов, чтобы забить и сравнять. Надо зарабатывать удаления. К сожалению, мы этого не сделали. Возможно, это тоже поменяло игру.

Я уже поговорил с Ратти по поводу удаления за оскорбление судей. Мы смотрели этот момент на видео, там чисто 2 минуты удаление. Но ему нельзя так разговаривать с судьёй. Он будет оштрафован за это действие, думаю, в размере 100 рублей», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.