Буцаев: что, «Нефтехимик» должен белый флаг вывесить, если играем против лидера?

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат первого матча плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

«Понятно, что наступила стадия игр, которая показывает очень многое. Сегодня мы проиграли, но местами показали, что можем мы играть и играть хорошо и удачно. К сожалению, повторюсь, но как бы это не банально звучало, но цена ошибок на таких матчах возрастает. То есть, кто меньше ошибаются, тот и добивается успеха.

Я считаю, что в третьем периоде ошибка с нашей стороны привела к третьему голу. Пытались, но не смогли.

Способны ли конкурировать с «Ак Барсом»? Вообще хоккей — это игра ошибок, и кто их больше допускает, тот и проигрывает. У «Ак Барса» были ошибки, которые мы могли использовать. Но не использовали. Наверное, два периода игра была равная.

Тяжело было мотивировать команду? Что значит тяжело мотивировать? Мне кажется, это самая пора для хоккеиста показывать себя в таких играх, как плей-офф. Ну да, играем мы против лидера нашей конференции. Мы что, должны белый флаг вывесить? Вот в этих матчах и проявляется характер, опыт. Без него никуда. Да может у «Ак Барса» больше опыта, но мы изменить ничего не можем», — цитирует Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».