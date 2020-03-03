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Макдэвид обошёл Панарина и Пастрняка в гонке бомбардиров НХЛ

Макдэвид обошёл Панарина и Пастрняка в гонке бомбардиров НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил гол и сделал четыре результативные передачи. Он набрал 94 очка в нынешнем сезоне и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ. Он обошёл российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, у которого 90 очков, и форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка (91 очко).

Лидером гонки бомбардиров является ещё один форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который оформил покер и сделал результативную передачу в матче с «Нэшвиллом». Теперь на его счету 107 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

«Эдмонтон» разгромил «Нэшвилл», у Макдэвида и Драйзайтля 10 очков на двоих
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