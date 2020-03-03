Результаты матчей в НХЛ за 2 марта 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионат НХЛ сезона-2019/2020.

«Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2. Хозяева уступили в шестом матче кряду, в свою очередь победная серия гостей теперь составляет семь матчей. В составе «лавин» впервые отличился российский нападающий Владислав Наместников, пополнивший команду в дедлайн в результате обмена из «Оттавы Сенаторз».

«Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:8. Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ.