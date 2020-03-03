Результаты матчей в НХЛ за 2 марта 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли два матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионат НХЛ сезона-2019/2020.
«Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2. Хозяева уступили в шестом матче кряду, в свою очередь победная серия гостей теперь составляет семь матчей. В составе «лавин» впервые отличился российский нападающий Владислав Наместников, пополнивший команду в дедлайн в результате обмена из «Оттавы Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Манта (Ларкин, Бьега) – 05:48' (5x5) 1:1 Наместников (Грейвз, Ничушкин) – 12:50' (5x5) 1:2 О'Коннор (Ландеског, Маккиннон) – 34:31' (5x5)
«Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:8. Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арчибальд (Эннис, Макдэвид) – 06:23' (5x5) 0:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бир) – 19:31' (5x5) 1:2 Йози (Туррис, Гранлунд) – 22:14' (5x5) 2:2 Йернкрок (Дюшейн) – 22:28' (5x5) 2:3 Ямамото (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 33:44' (5x5) 3:3 Бонино (Смит, Гримальди) – 35:05' (5x5) 3:4 Макдэвид (Арчибальд, Нурс) – 44:42' (5x5) 3:5 Драйзайтль (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс) – 45:17' (5x5) 3:6 Кассиан (Макдэвид, Нурс) – 47:03' (5x5) 3:7 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 48:28' (5x5) 3:8 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 49:55' (5x4)
Макдэвид обошёл Панарина и Пастрняка в гонке бомбардиров НХЛ
Читайте также
- 3 марта 2020
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
07:48
-
06:54
-
06:39
-
06:07
-
05:17
-
04:13
-
02:56
-
00:30
-
00:17
-
00:13
- 2 марта 2020
-
23:44
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:13
-
23:12
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:16
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:13
-
21:08
Партнерский контент