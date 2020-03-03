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Результаты матчей в НХЛ за 2 марта 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 2 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионат НХЛ сезона-2019/2020.

«Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2. Хозяева уступили в шестом матче кряду, в свою очередь победная серия гостей теперь составляет семь матчей. В составе «лавин» впервые отличился российский нападающий Владислав Наместников, пополнивший команду в дедлайн в результате обмена из «Оттавы Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Манта (Ларкин, Бьега) – 05:48' (5x5)   1:1 Наместников (Грейвз, Ничушкин) – 12:50' (5x5)   1:2 О'Коннор (Ландеског, Маккиннон) – 34:31' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:8. Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арчибальд (Эннис, Макдэвид) – 06:23' (5x5)   0:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бир) – 19:31' (5x5)   1:2 Йози (Туррис, Гранлунд) – 22:14' (5x5)   2:2 Йернкрок (Дюшейн) – 22:28' (5x5)   2:3 Ямамото (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 33:44' (5x5)   3:3 Бонино (Смит, Гримальди) – 35:05' (5x5)   3:4 Макдэвид (Арчибальд, Нурс) – 44:42' (5x5)   3:5 Драйзайтль (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс) – 45:17' (5x5)   3:6 Кассиан (Макдэвид, Нурс) – 47:03' (5x5)   3:7 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 48:28' (5x5)   3:8 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 49:55' (5x4)
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