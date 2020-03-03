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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 2 марта 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 2 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

29 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых принял участие четыре российских хоккеиста.

Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников забросил первую шайбу за «лавин». Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, когда забивал Наместников. Нападающий Владислав Каменев завершил встречу с показателем полезности «-1», сыграв меньше шести минут. Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1».

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ничушкин (н)«Колорадо»0+1+10210-14.20
Каменев (н)«Колорадо»0+0-10100-05.54
Наместников (н)«Колорадо»1+0+10111100%15.54
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10020-16.25
Наместников: по ходу тренировок и матчей всё больше понимаю, как играют в «Колорадо»
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