Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 2 марта 2020 года

29 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых принял участие четыре российских хоккеиста.

Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников забросил первую шайбу за «лавин». Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, когда забивал Наместников. Нападающий Владислав Каменев завершил встречу с показателем полезности «-1», сыграв меньше шести минут. Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1».

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ничушкин (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 2 1 0 - 14.20 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 1 0 0 - 05.54 Наместников (н) «Колорадо» 1+0 +1 0 1 1 1 100% 15.54 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 0 0 2 0 - 16.25