Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 2 марта 2020 года
29 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно два матча, в которых принял участие четыре российских хоккеиста.
Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников забросил первую шайбу за «лавин». Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, когда забивал Наместников. Нападающий Владислав Каменев завершил встречу с показателем полезности «-1», сыграв меньше шести минут. Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|14.20
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|05.54
|Наместников (н)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|1
|1
|1
|100%
|15.54
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|0
|2
|0
|-
|16.25
Наместников: по ходу тренировок и матчей всё больше понимаю, как играют в «Колорадо»
Читайте также
- 3 марта 2020
-
09:45
-
09:30
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
07:48
-
06:54
-
06:39
-
06:07
-
05:17
-
04:13
-
02:56
-
00:30
-
00:17
-
00:13
- 2 марта 2020
-
23:44
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:13
-
23:12
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:16
-
21:57
-
21:46
-
21:45
Партнерский контент