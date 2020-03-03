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Браун — о «Кингз»: сложно снова проходить через всё это, иногда становится очень грустно

Браун — о «Кингз»: сложно снова проходить через всё это, иногда становится очень грустно
Хоккей / НХЛ 0

Бывший капитан «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун поделился мнением о текущей ситуации в команде и перестройке.

«Сложно через всё это снова проходить, но я воспринимаю ситуацию как вызов. Иногда становится очень грустно, но мы учимся. Надо научиться проигрывать до того, как начать побеждать. В этом году мы научились проигрывать много матчей.

За 17 лет, что я провёл здесь, были жуткие провалы и триумфальные взлёты. Я бывал даже в худших ситуациях, чем сейчас. Составы бывали слабее. Я говорю не о набранных очках, а о настрое, атмосфере. Для меня это, пожалуй, самое главное. Главное, чтобы был правильный настрой. Нужно его поддерживать, чтобы быть хорошей командой.

Мы стали хорошей командой, потому что наши ребята выросли в хороших хоккеистов. Эта формула остается в силе и сейчас. Наша молодёжь должна превратиться в очень хороших игроков. А на это нужно время, много времени», – цитирует Брауна пресс-служба.

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