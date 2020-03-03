Защитник московского «Динамо» Волков выбыл из строя ориентировочно на шесть недель

Защитник московского «Динамо» Артём Волков получил травму в первом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции со «Спартаком» (5:1), сообщается в официальном «твиттере» бело-голубых. Ориентировочный срок восстановления — шесть недель.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+15" и 12 минутах штрафного времени. В среднем за матч российский защитник проводил на льду 17 минут и 36 секунд.

В первом матче серии со «Спартаком» Артём успел сыграть чуть больше 10 минут (10.09) и отметиться результативной передачей на Андре Петерссона, когда шведский форвард оформлял дубль.