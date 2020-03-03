Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Анттила: мастерства мне не хватает, но я усердно работаю и знаю свою роль

Анттила: мастерства мне не хватает, но я усердно работаю и знаю свою роль
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила поделился мнением о своей возросшей популярности после ЧМ-2019

«Первые три-четыре месяца было какое-то безумие, потом пошло на спад. Люди в России и Финляндии узнают меня, подходят пообщаться, поддержать, рассказать что-нибудь, в основном все рады видеть, ничего плохого не могу вспомнить. Дети хотят сделать фотографию со мной, это весело, я понимаю, что это даёт им мотивацию для того, чтобы развиваться и к чему-то стремиться.

Я игрок четвёртого звена? Знаю, что мастерства мне явно не хватает, но работаю усердно, знаю свою роль на льду. Я хочу быть примером для других как играть в хоккей, приносящий результат, делать мелкие вещи правильно. Об этом вся моя карьера», — цитирует Анттилу официальный сайт КХЛ.

«Мы уже национальные герои!». Что творилось после победы Финляндии на ЧМ
Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020