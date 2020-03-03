Анттила: мастерства мне не хватает, но я усердно работаю и знаю свою роль

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила поделился мнением о своей возросшей популярности после ЧМ-2019
«Первые три-четыре месяца было какое-то безумие, потом пошло на спад. Люди в России и Финляндии узнают меня, подходят пообщаться, поддержать, рассказать что-нибудь, в основном все рады видеть, ничего плохого не могу вспомнить. Дети хотят сделать фотографию со мной, это весело, я понимаю, что это даёт им мотивацию для того, чтобы развиваться и к чему-то стремиться.
Я игрок четвёртого звена? Знаю, что мастерства мне явно не хватает, но работаю усердно, знаю свою роль на льду. Я хочу быть примером для других как играть в хоккей, приносящий результат, делать мелкие вещи правильно. Об этом вся моя карьера», — цитирует Анттилу официальный сайт КХЛ.
- 3 марта 2020
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