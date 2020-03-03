«Барыс» — «Металлург»: Кошечкин сделал шикарный сейв клюшкой в падении

В первом периоде матча между казахстанским «Барысом» и магнитогорским «Металлургом» отличный сейв удался голкиперу гостей Василию Кошечкину. Вратарь в падении отразил клюшкой бросок форварда Егора Петухова с близкого расстояния.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон)

Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;

Диц — Маклюков, Михайлис — Валк — Старченко;

Блэкер — Метальников, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов, Шестаков — Сагадеев — Петухов, Мусоров.



«Металлург»:



Кошечкин (Носов);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;

Яковлев— Дронов, Потехин — Филиппи — Коробкин;

Минулин— Пивцакин, О'Делл — Нестрашил — Козун;

Вад. Антипин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.