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«Барыс» проиграл «Металлургу» в Нур-Султане. Счёт в серии стал 1-1

«Барыс» проиграл «Металлургу» в Нур-Султане. Счёт в серии стал 1-1
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3 во втором матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал равным — 1-1, следующие два матча пройдут в Магнитогорске.

Календарь Кубка Гагарина
Первые 20 минут матча прошли без заброшенных шайб. Вскоре после перерыва «Металлург» вышел вперёд: на 25-й минуте гол забил нападающий Андрей Нестрашил. Вскоре команда гостей упрочила преимущество, удачный бросок сделал форвард Сергей Мозякин. На 37-й минуте Нестрашил оформил дубль, увеличив разницу на табло. В оставшееся время шайб заброшено не было. Сухой матч записал в актив голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, отразивший 35 бросков.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Нестрашил (Пивцакин, Минулин) – 24:40' (5x5)   0:2 Мозякин (Пивцакин, Минулин) – 27:19' (5x5)   0:3 Нестрашил (Мозякин) – 36:52' (5x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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