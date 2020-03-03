Скабелка: соперник выглядел мощнее. Никто не говорил, что с «Металлургом» будет легко

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги проигранного матча с «Металлургом» (0:3, 1-1 в серии).
«Помощнее сегодня выглядел „Металлург“. Не совсем готовыми мы вышли к такой игре соперника. Здорово на всех участках площадки „Металлург“ прессинговал, что не всегда делали они в первой встрече. Во второй игре это было практически весь матч. Не всегда мы справлялись с этим давлением. Особенно это показал второй период, когда „Металлург“ здорово прессинговал, накладывал смены в нашей зоне, чем ставил нас в затруднительное положение. И то, что не использовали мы, когда был шанс „5 на 3“ и „5 на 4“, „Металлург“ сегодня проявил своё мастерство и реализовал эти моменты. Никто не говорил, что будет легко с таким соперником, как „Металлург“. Готовимся к следующей игре.
Состояние Дмитрия Шевченко? Думаю, общее состояние у него очень плохое, потому что он проиграл сегодня матч. А что касается его физического состояния, не знаю, не могу пока сказать. Посмотрим завтра», — цитирует Скабелку официальный сайт клуба.
- 3 марта 2020
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