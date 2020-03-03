Найт: «Металлург» играл сегодня строго, а «Барыс» — местами небрежно

Нападающий казахстанского «Барыса» Корбан Найт поделился впечатлениями от проигранного матча с «Металлургом» (0:3, 1-1 в серии).



«После первого матча мы чувствали себя хорошо, но знали, что сегодня соперник будет играть в разы лучше, так и случилось. Они играли строго, а мы местами небрежно. Стоит отдать должное «Металлургу», он дал достойный отпор, никто ведь не хочет проигрывать по серии 0-2. Но это хоккей в плей-офф, не в каждом матче победа идёт к тебе в руки. Серия продолжается, сейчас перезарядимся после этой игры и подготовимся к третьей встрече.



Думаю, мы сделали пару ошибок на эмоциях, знаете, иногда в плей-офф тебя перехлёстывает, не всегда можешь играть с холодной головой, поэтому иногда теряешь нить и отходишь от плана. Но всё это можно поправить, завтра у нас будет как обычно разбор игры, сделаем работу над ошибками и пойдём дальше», — цитирует Найта официальный сайт КХЛ.

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