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Самонов: «Витязь» мотивирован, ребята бьются. В Подольске всё будет в два раза серьёзнее

Самонов: «Витязь» мотивирован, ребята бьются. В Подольске всё будет в два раза серьёзнее
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь СКА Александр Самонов подвёл итоги матча с «Витязем» (4:3, 2-0 в серии).

«Это плей-офф, тут каждая игра непростая. Слава богу, выиграли, идём дальше. Тренеры СКА спрашивали меня об игроках «Витязя» только в общих чертах. Для меня в этой серии ничего особенного нет. Счёт после первого периода никак не обескураживал. Продолжали играть в свой хоккей и всё. Потом тренеры внесли коррективы, и во втором периоде получилось неплохо.

В моменте с первым голом был рикошет, по-моему. Но всё равно я должен ловить такие шайбы. Третий период «Витязь» провёл неплохо. Переиграли нас, в том числе и по счёту. Хорошо, что мы выстояли, сделали небольшой задел. «Витязь» мотивирован. Ребята бьются, идут в стыки, жёсткая борьба. В Подольске всё будет раза в два серьёзнее. Об отсутствии Александра Сёмина я не думаю, если честно», — передаёт слова Самонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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