Дедунов: первое звено «Салавата» пока делает результат

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ, 1-1 в серии).



«В концовке не хватило концентрации, внимания, поэтому пропустили гол за шесть секунд до конца. Сейчас много что можно придумать. Как на самом деле это было, посмотрим после разбора. Каждая следующая игра будет тяжелее. В эпизоде с моим голом получилось так, что попал. Ещё раз брошу, может, не попаду, а потом снова попаду. Хороший гол.



Мы проспали первый период, были деморализованы атаками соперника. Второй и третий периоды провели неплохо. Надо выходить и с первого периода играть. Первое звено «Салавата» пока делает результат. Посмотрим, что будет дальше. Сложно сказать, какой хоккей будет в Уфе. Нужно быть готовыми ко всему. Дома соперник наверняка сыграет активно, а нам нужно поддерживать этот уровень», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме! Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.