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Пелино — о 1:11 в двух матчах: «Локомотиву» нужно ответить «Йокериту» на домашнем льду

Пелино — о 1:11 в двух матчах: «Локомотиву» нужно ответить «Йокериту» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции с «Йокеритом» (1:5, 0-2).

«Йокерит» заслуженно ведёт в серии со счётом 2-0. Они сделали свою работу, теперь мы должны ответить им на домашнем льду. Нам нужно лучше действовать против их большинства, лучше играть в защите в целом, нужно играть просто в лучший хоккей, как мы делали в регулярке. У нас нет проблем с желанием, вопрос скорее в реализации того, что есть. Каждый в нашей команде должен стать лучше, чтобы мы могли вернуться в серию», – цитирует Пелино пресс-служба КХЛ.

Два матча в Хельсинки завершились с общим счётом 11:1 в пользу команды Лаури Марьямяки. Третий матч противостояния состоится завтра, 5 марта, в Ярославле.

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