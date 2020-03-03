«Локомотив» проиграл два матча «Йокериту» — 1:11. Почему финны громят российский клуб?

Календарь игр плей-офф КХЛ

3 марта состоялись вторые матчи в четырёх сериях первого раунда Кубка Гагарина -2020, рассказываем, что принёс этот игровой день.

«Магнитка» перегруппировалась и выдала зеркальный ответ «Барысу»

Первый матч серии оставил большие сомнения в том, готова ли «Магнитка» навязывать борьбу «Барысу». Василий Кошечкин не выручал, Сергей Мозякин молчал, и команда Ильи Воробьёва без шансов проиграла 0:4. Но только чтобы спустя два дня взять реванш. Сказалась закалённость в кубковых битвах, а также перестановки, на которые пошёл Воробьёв. Он разбил своё ударное звено – Мозякин вышел с Локтионовым и Кулёминым, Нестрашил отправился в третью тройку, а Филиппи во вторую. Эти перестановки в итоге сработали, но перед этим надо было не пропустить, с чем «Магнитка» тоже отлично справилась.

В середине первого периода Кошечкин спас команду в впечатляющем стиле – в падении выбросил клюшку и не дал Егору Петухову завести шайбу в пустые ворота. А перед самым перерывом при игре в меньшинстве выручил Никита Пивцакин, вытащив шайбу с ленточки после броска Линуса Виделля.

«Барыс» — «Металлург»: Кошечкин сделал шикарный сейв клюшкой в падении

Во втором периоде «Металлург» задавил соперника и был заслуженно вознаграждён за старания. Дубль Нестрашила, гол Мозякина, реализованное большинство. Всё то, чего не хватало в первом матче. Всё-таки рано «Металлург» начали списывать со счетов.

Счёт в серии: 1-1

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Барыс» посыпался после ошибок вратаря. Две «пенки» Паскуале вернули «Магнитку» в серию Противостояние, в котором всё только начинается, переезжает в Магнитогорск.

«Локомотив» беспомощен

«Локомотив» проиграл первый матч с безобразным счётом 0:6, показав абсолютную беспомощность и неготовность к плей-офф. Что ж, во втором матче ничего не изменилось. Ярославцы не могли забить и Антти Ниеми, а теперь у «Йокерита» выздоровел Янис Калниньш, и шансов стало ещё меньше. Но чтобы два сухих разгрома подряд?

Такое ощущение, что «Локомотив» даже не старается что-то изменить или противопоставить сопернику. А «Йокерит» выглядит настоящим монстром, который прёт напролом, не замечая ничего на своём пути. Ярославцы во втором матче и не мечтали об атаке и сдались уже в первом периоде, пропустив три шайбы. Потом, правда, немного выровняли игру и наконец-то забили свой первый гол в серии, но к тому спасать отдельно взятый матч было уже поздно. 11:1 в пользу «Йокерита» по итогам двух матчей – это уже не плей-офф, а катастрофа для ярославской команды. Сейчас уже кажется сомнительным, что «Локомотив» сможет навязать хоть какую-то борьбу.

Счёт в серии: 2-0

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Витязь» борется до конца

В отличие от «Локомотива», «Витязь» рубится не на жизнь, а на смерть с соперником, который превосходит его на голову. Но второй матч подряд подольчане проваливают второй период. В первой игре СКА воспользовался многочисленными индивидуальными ошибками гостей, во второй взял мастерством. Гости тоже создавали моменты, но реализация хромала на обе ноги.

«Витязь» открыл счёт и удержал преимущество до перерыва, но во втором периоде СКА практически убил интригу, забив четыре гола. Большинство работает как часы, отлично играют все звенья, особенно радует молодёжная тройка – в прошлой игре Кирилл Марченко сделал дубль, сегодня 18-летний Василий Подколзин стал самым молодым автором гола СКА в плей-офф.

«Витязь» не сдался даже при 1:4 и имел шансы перевернуть игру, забив два быстрых гола. Проиграл, но уже не 1:6 и теперь может смотреть на продолжение серии в Подольске с некоторым оптимизмом. Результаты пока без сенсаций, но следить за этой серией всё равно любопытно.

Счёт в серии: 2-0

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Салават» ушёл от поражения за шесть секунд до сирены и победил в овертайме

Самый горячий матч, как и ожидалось, случился в Балашихе. Серия между «Авангардом» и «Салаватом» так хороша, что её хочется смаковать все семь матчей, и, судя по всему, к этому всё и идёт. Уфимцы обрушили на омичей грады атак и снова первыми открыли счёт. И снова тут же пропустили ответную шайбу.

И пропустили в концовке глупый гол с острого угла, и героически спаслись за шесть секунд до сирены, а затем вырвали победу в овертайме. Жара в этой серии идёт не только на льду, но и за его пределами. После первой игры «Авангард» просил КХЛ наказать Александра Бурмистрова за то, что тот нечаянно попал шайбой в арбитра. КХЛ этого делать не стала, а после второго матча Бурмистров ярко ответил сопернику: «У меня не было никакой реакции на жалобу «Авангарда», я прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился тем, что команда так поступает. Конечно, я не специально бросал, смотрел на лёд, был зол, что мы пропустили гол».

Счёт в серии: 1-1

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме! Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.