Малкин вышел на 66-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу хозяев. Команда Майка Салливана прервала шестиматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал четыре результативные передачи в 903-м матче за карьеру в НХЛ. Набрав 1069-е очко в карьере, Малкин вышел на 66-е место в истории НХЛ, повторив результат Дэйва Тэйлора (1069 очков в 1111 матчах).
Следующей целью для 33-летнего Малкина является результат Хенрика Седина (1070 очков в 1330 матчах). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1274 балла в 1148 встречах, 36-е место среди всех игроков НХЛ).
Малкин вышел на 67-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
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