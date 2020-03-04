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Алексеев — о поведении Гончарова в матче с «Динамо»: не надо реагировать на таких дурачков

Алексеев — о поведении Гончарова в матче с «Динамо»: не надо реагировать на таких дурачков
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев прокомментировал отказ одноклубника Дмитрия Яшкина ввязываться в драку с защитником «Спартака» Максимом Гончаровым в первом матче серии плей-офф. При счёте 4:0 в пользу бело-голубых защитник «Спартака» умышленно ударил Яшкина клюшкой в лицо.

«Конечно, на такое не надо реагировать. Тем более на таких дурачков. Пускай носится там… Конечно, это его работа — тут ничего не могу сказать. Но у нас другая установка.

Ничего нового не скажу: каждый из хоккеистов нашей команды доигрывает любой момент до конца. Мы выходим на лёд ради одной цели — побеждать. Хорошо, что обстоятельства сложились в нашу пользу и «Динамо» победило. Но это только один матч. Впереди ещё целая серия, и мы понимаем, что «Спартак» так просто сдаваться не будет», — приводят слова Алексеева «Известия».

Яшкин: Гончаров сейчас сидит в раздевалке. Пусть сидит дальше
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