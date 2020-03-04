Третьяк: у ФХР нет никакого конфликта с КХЛ, мы просто руководствуемся интересами сборной

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о введении потолка зарплат в КХЛ, подчеркнув, что между организациями нет конфликта.

«Федерация хоккея России ознакомилась с решением совета директоров КХЛ о принятии суммы потолка зарплат. Подчеркну – у нас нет никакого конфликта с лигой, мы просто руководствуемся интересами сборной. Повышение конкуренции в чемпионате КХЛ, безусловно, всегда помогает улучшению результатов национальной команды, но мы должны сохранить хотя бы часть ведущих игроков, что играют в России.

Мы не можем рассчитывать исключительно на хоккеистов, выступающих в НХЛ, решения по участию игроков заокеанской лиги в Олимпиаде нет. И даже если решение будет, мы всё равно возьмём лучших – и внушительная часть состава всё равно будет из КХЛ.

Что касается чемпионатов мира, то костяк сборной в ближайшие годы будут составлять игроки из КХЛ. Даже в прошлом году, когда к нам смогли присоединиться многие лидеры из НХЛ, в составе сборной было 10 человек из КХЛ. В последующих годах такого, скорее всего, не повторится из-за объективных причин: многие лидеры поздно завершают сезон, кто-то не сможет принять участие из-за травмы или будет измотан после длинного сезона», – цитирует Третьяка ТАСС.