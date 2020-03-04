Третьяк: у ФХР нет никакого конфликта с КХЛ, мы просто руководствуемся интересами сборной

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о введении потолка зарплат в КХЛ, подчеркнув, что между организациями нет конфликта.
«Федерация хоккея России ознакомилась с решением совета директоров КХЛ о принятии суммы потолка зарплат. Подчеркну – у нас нет никакого конфликта с лигой, мы просто руководствуемся интересами сборной. Повышение конкуренции в чемпионате КХЛ, безусловно, всегда помогает улучшению результатов национальной команды, но мы должны сохранить хотя бы часть ведущих игроков, что играют в России.
Мы не можем рассчитывать исключительно на хоккеистов, выступающих в НХЛ, решения по участию игроков заокеанской лиги в Олимпиаде нет. И даже если решение будет, мы всё равно возьмём лучших – и внушительная часть состава всё равно будет из КХЛ.
Что касается чемпионатов мира, то костяк сборной в ближайшие годы будут составлять игроки из КХЛ. Даже в прошлом году, когда к нам смогли присоединиться многие лидеры из НХЛ, в составе сборной было 10 человек из КХЛ. В последующих годах такого, скорее всего, не повторится из-за объективных причин: многие лидеры поздно завершают сезон, кто-то не сможет принять участие из-за травмы или будет измотан после длинного сезона», – цитирует Третьяка ТАСС.
- 4 марта 2020
-
08:12
-
08:04
-
07:58
-
07:42
-
07:39
-
07:32
-
07:13
-
07:00
-
06:33
-
06:21
-
06:21
-
06:12
-
05:59
-
05:44
-
04:09
-
03:49
-
00:00
- 3 марта 2020
-
23:48
-
23:37
-
23:34
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:35
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
21:53
-
21:47