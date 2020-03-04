Чернышенко: концентрация высококлассных игроков в нескольких клубах ведёт к их стагнации

Вице-премьер России, бывший президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко поделился мнением о введении жёсткого потолка зарплат в КХЛ.
«Я поручил Минспорту России совместно с ФХР и КХЛ разработать программу – как сократить число молодых игроков, уезжающих за океан, с помощью организационных и правовых методов. Впоследствии программа может быть масштабирована на другие виды спорта. Нужно решать проблему глобально, а не в очередной раз подменять понятия и замещать одну проблему другой.
Хотелось бы напомнить, что «клубы не должны превращаться в «ярмарку тщеславия» спонсоров» – это прямая цитата президента России Владимира Путина ещё от 2016 года. Тогда же в 2016 году он поставил задачу снизить финансирование профессионального спорта из средств бюджета, госкорпораций и компаний с государственным участием и перераспределить эти средства на развитие массового спорта. КХЛ решает эту задачу повышением уровня конкуренции в лиге и развитием коммерческого потенциала лиги и клубов. Введение потолка зарплат напрямую способствует достижению единого уровня спортивного мастерства среди всех команд, ставит всех участников соревнований в равные условия.
Серьёзная конкуренции внутри КХЛ возможна лишь при наличии одинаковых правил для всех участников. Потолок зарплат должен стать тем инструментом, который создаст равные условия для всех, высокую конкуренцию в лиге и в итоге позволит иметь достаточное количество игроков для формирования сборных команд. Концентрация же большого количества высококлассных игроков лишь в нескольких ведущих клубах не только не способствует росту мастерства хоккеистов, но и зачастую ведёт к их стагнации и, как следствие, порождает желание перебраться за океан.
Важно понимать, что наши зрелые хоккеисты едут туда не только, а иногда и не столько за деньгами, сколько для того, чтобы реализовать свои спортивные амбиции. При этом основная наша проблема – в отъезде игроков на уровне детско-юношеского хоккея. Максимальный отток молодёжи во всевозможные лиги Северной Америки происходит в возрасте 15-17 лет, ежегодно сотни игроков этого возраста и младше уезжают в североамериканские лиги. Агрессивная активность агентов и скаутов, которые выявляют молодые таланты, содействует их отъезду в зарубежные лиги, в КХЛ же число уезжающих и приезжающих игроков сопоставимо – в среднем около 10 человек ежегодно.
Из-за потолка сильнейшие игроки уедут из России в Европу? Бюджет в размере 900 млн рублей, предусмотренный потолком зарплат, позволяет конкурировать с европейскими клубами и превосходить их с хорошим запасом. Кроме того регламент КХЛ тщательно проработан, в нём предусмотрены пункты, связанные с бонусами за занятые командные места и индивидуальное спортивное мастерство, которые не включаются в потолок. Мотивируйте игроков спортивными достижениями, премии за них не учитываются в потолке», – цитирует Чернышенко ТАСС.
- 4 марта 2020
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