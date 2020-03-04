ХК «Сочи» продлил контракты с Петровым и Выглазовым, на двоих у них две шайбы в сезоне
Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракты с защитником Алексеем Петровым и нападающим Никитой Выглазовым, информирует пресс-служба «леопардов».
37-летний Петров присоединился к клубу в прошлое межсезонье и в минувшем регулярном чемпионате КХЛ сыграл 50 матчей, набрав 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3» и 80 минутах штрафного времени. Алексей – единственный защитник в команде с положительной полезностью. В среднем за матч Петров проводил на льду 15 минут 47 секунд.
34-летний Выглазов перешёл в «Сочи» в ходе регулярки в результате обмена с «Витязем». За ХК «Сочи» он сыграл 28 матчей, набрав 2 (1+1) балла при полезности "-8" и и 12 минутах штрафного времени. В среднем за матч Никита проводил на льду 12 минут 12 секунд.
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