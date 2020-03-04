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Чешская хоккейная ассоциация не планирует отменять этап Евротура из-за коронавируса

Чешская хоккейная ассоциация не планирует отменять этап Евротура из-за коронавируса
Хоккей / Евротур 0

Чешская хоккейная ассоциация не собирается отменять домашний этап Евротура, несмотря на распространение коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря организации Мартина Урбана. Чешские игры пройдут с 30 апреля по 3 мая.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала её эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс.

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