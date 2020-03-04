Фазель: моё мнение — ЧМ-2020 нужно проводить со всеми командами и в присутствии зрителей

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением об угрозе отмены ЧМ-2020, который пройдёт в Швейцарии.



«Мы не можем отложить проведение чемпионата мира, это слишком сложно. Также могу сказать, что мы не станем сокращать число участников ЧМ. В турнире примут участие 16 сборных. В середине марта у нас будет более детальная информация о ситуации с коронавирусом в Европе. ИИХФ следит за распространением коронавируса в Европе и Швейцарии.



Моя позиция: чемпионат мира надо проводить в Швейцарии в присутствии зрителей и 16 команд. Итоговое решение власти страны примут 15 марта. Если они продлят срок проведения спортивных мероприятий без зрителей ещё хотя бы на две недели, то швейцарская хоккейная лига не будет проводить плей-офф», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

ИИХФ готова провести ЧМ-2020 по хоккею в сокращённом формате, исключив несколько сборных