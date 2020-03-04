Знарок: мне понравилась команда. Игроки «Спартака» — мужики, бились сегодня

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги проигранного матча с московским «Динамо» (3:4, 0-2 в серии).



«Хорошая игра. Сегодня мне понравилась наша команда. Бойцы. Мужики. Бились. Я думаю, что всё у нас впереди. Никого не надо встряхивать, ребята всё понимают. Они сегодня неплохо играли. Каждый забитый гол важен.



Удаление при первом голе Шипачёва? Удаление за нарушение численного состава — это, конечно… Так получилось. К сожалению», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Подопечные Знарка открыли счёт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Ансель Галимов. Во втором периоде «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло — после классного сольного прохода гол забил форвард Вадим Шипачёв. На старте третьего периода «Спартак» вновь вырвался вперёд, удачный бросок записал в свой актив защитник Патрик Херсли. На 57-й минуте Шипачёв сделал дубль, сравняв счёт. В концовке «Динамо» вырвало победу благодаря голам Андре Петерссона и Михаила Григорьева, на что «Спартак» ответил только шайбой Робина Ганзла.

Московское «Динамо» в драматичной концовке одолело «Спартак». Счёт в серии стал 2-0