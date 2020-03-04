Шипачёв – о втором голе: хотел забить, как Кугрышев. У него подсмотрел бросок

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от выигранного матча со «Спартаком» (4:3, 2-0 в серии) и прокомментировал свой второй гол в матче. Нападающий оформил дубль, оба раза сравнивая счёт.



«Хорошо, что ребята вывели на ударную позицию. Я бросил, закрыв глаза, и забил. Я вчера хоккей смотрел и подсмотрел бросок у Кугрышева, так же хотел забить. Был уголок в воротах, попробовал и попал.



«Спартак» сегодня играл хорошо, но мы вовремя собрались и тоже стали играть хорошо. Рад, что удалось победить. Готовимся к следующей игре», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.