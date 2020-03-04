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Даугавиньш: «Спартак» доказал себе, что играет намного лучше «Динамо» в равных составах

Даугавиньш: «Спартак» доказал себе, что играет намного лучше «Динамо» в равных составах
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:4, 0-2 в серии).

«Да, мы сегодня в последние пять минут матча потеряли концентрацию. Ненужные удаления. Дисциплина подвела нас сегодня, из-за этого и проиграли матч. Но есть и много позитивных моментов по сравнению с первой игрой, так что будем работать.

Мы знаем про Шипачёва и найдём способ, как его остановить. Едем домой и будем стараться выигрывать там. Сегодня мы доказали себе, что играем лучше «Динамо» в равных составах. В первом матче у нас вообще игры не было, просто бегали и бились. Сегодня были моменты, и у меня был шанс решить игру, но сработало старое правило: «Не забиваешь ты, забивают тебе».

В плей-офф не важно, когда забиваешь голы. Сейчас счёт в серии 0-2, посмотрим, что будет дома. Отступать уже некуда», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Спартаковцы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии, но голы Шипачёва и Петерссона отправили их в нокдаун.
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