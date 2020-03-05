Никитин: Секач поторопился с выходом. Мы считаем, что он ещё не готов

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции с «Торпедо» (3:0, 2-0).

Календарь матчей Кубка Гагарина — 2020

«В конце несколько ошибок допустили, но ребята самоотверженно помогли Илье Сорокину. Готовимся дальше. Не сыграл Толчинский? Просто плановая ротация. Следующую игру он будет играть.

Секач немного поторопился с выходом, он провел последнюю игру перед плей-офф, но мы считаем, что он ещё не совсем готов. Поэтому мы бережём его. Хоккей в плей-офф достаточно жёсткий», — цитирует Никитина пресс-служба «армейского» клуба.

Третий матч противостояния пройдёт завтра, 6 марта, в Нижнем Новгороде. Начало матча — в 19:00 мск.