Никитин: Секач поторопился с выходом. Мы считаем, что он ещё не готов
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции с «Торпедо» (3:0, 2-0).
Календарь матчей Кубка Гагарина — 2020
«В конце несколько ошибок допустили, но ребята самоотверженно помогли Илье Сорокину. Готовимся дальше. Не сыграл Толчинский? Просто плановая ротация. Следующую игру он будет играть.
Секач немного поторопился с выходом, он провел последнюю игру перед плей-офф, но мы считаем, что он ещё не совсем готов. Поэтому мы бережём его. Хоккей в плей-офф достаточно жёсткий», — цитирует Никитина пресс-служба «армейского» клуба.
Третий матч противостояния пройдёт завтра, 6 марта, в Нижнем Новгороде. Начало матча — в 19:00 мск.
Немировски — о 0-2 с ЦСКА: у «Торпедо» есть шанс победить в серии, и это не фантастика
Читайте также
- 5 марта 2020
-
08:35
-
08:32
-
08:11
-
08:01
-
07:31
-
07:21
-
07:18
-
07:16
-
07:05
-
06:08
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
04:47
-
04:40
-
00:00
- 4 марта 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:32
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:26
-
21:04
Партнерский контент