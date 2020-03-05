Результаты матчей в НХЛ за 4 марта 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли четыре матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:5. Гости продлили победную серию до семи матчей, но потеряли на долгий срок одного из лидеров команды Джеймса ван Римсдайка, сломавшего руку.

«Калгари Флэймз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ. Гости упустили преимущество в две шайбы, которое имели в ходе третьего периода.

«Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» — 3:4 ОТ. В овертайме отличился шведский форвард Рикард Ракелль, прервавший 15-матчевую безголевую серию.

«Ванкувер Кэнакс» — «Аризона Койотс» — 2:4.