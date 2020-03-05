Результаты матчей в НХЛ за 4 марта 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли четыре матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:5. Гости продлили победную серию до семи матчей, но потеряли на долгий срок одного из лидеров команды Джеймса ван Римсдайка, сломавшего руку.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Эллер (Паник, Хагелин) – 14:09' (5x5) 1:1 Конечны (Проворов, Жиру) – 27:06' (5x4) 1:2 Хейз (Грант, Обе-Кубель) – 34:48' (5x5) 1:3 Питлик (Раффль, Грант) – 37:05' (5x5) 2:3 Хэтэуэй (Уилсон, Дауд) – 38:32' (5x5) 2:4 Проворов (Ворачек) – 46:36' (5x5) 2:5 Лотон (Хейз) – 54:15' (5x5)
«Калгари Флэймз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ. Гости упустили преимущество в две шайбы, которое имели в ходе третьего периода.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Шор (Пик, Харрингтон) – 08:56' (5x5) 0:2 Нюквист (Фолиньо, Дюбуа) – 11:20' (5x5) 1:2 Линдхольм (Манджапане, Баклунд) – 51:14' (5x5) 2:2 Ткачук (Джордано, Андерссон) – 58:17' (6x5) 3:2 Броди (Монахан, Годро) – 64:49' (3x3)
«Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» — 3:4 ОТ. В овертайме отличился шведский форвард Рикард Ракелль, прервавший 15-матчевую безголевую серию.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Наместников (Маккиннон, Ландеског) – 03:51' (5x5) 1:1 Агоццино (Рауни, Ирвин) – 05:34' (5x5) 1:2 Гуле (Сильверберг, Ракелль) – 13:40' (5x5) 2:2 Ландеског (Жирар, Джост) – 14:29' (5x4) 2:3 Стил (Гецлаф) – 32:48' (5x5) 3:3 Маккиннон (Ландеског, Джост) – 47:19' (5x4) 3:4 Ракелль – 64:58' (3x3)
«Ванкувер Кэнакс» — «Аризона Койотс» — 2:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Сёдерберг – 07:27' (5x4) 1:1 Тоффоли (Миллер, Хьюз) – 43:19' (5x4) 2:1 Пирсон (Виртанен) – 46:16' (5x5) 2:2 Шмальц (Сёдерберг) – 50:10' (5x5) 2:3 Круз (Экман-Ларссон, Хиностроза) – 52:39' (5x5) 2:4 Экман-Ларссон (Яльмарссон, Степан) – 59:25' (en)
Злющие «лётчики»! Овечкина впечатали в борт, Кузнецов получил по лицу
Проворов теперь — самый эффективный защитник против Овечкина.
Читайте также
- 5 марта 2020
-
09:53
-
09:30
-
09:15
-
08:54
-
08:35
-
08:32
-
08:11
-
08:01
-
07:31
-
07:21
-
07:18
-
07:16
-
07:05
-
06:08
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
04:47
-
04:40
-
00:00
- 4 марта 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:32
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
21:52
Партнерский контент