И. Крикунов: «Авангарду» будет непривычно играть на площадке «Салавата»
Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Крикунов поделился ожиданиями от продолжения четвертьфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом». Команды переехали в Уфу при счёте 1-1 в серии.
«У нас и площадка другая — «европейская». Она более привычна, когда тренируешься на ней. Приезжаешь на «финскую» или «канадскую», уже ощущаешь себя по-другому. Сейчас, наверное, «Авангарду» будет непривычно на нашей площадке играть. Больше идёт затрат сил из-за её размеров. Но когда постоянно тренируешься на ней, такая площадка удобна.
Сколько матчей будет продолжаться серия? Не знаю, без понятия. Хотелось бы пройти дальше по итогам минимального количества игр», — приводят слова Крикунова «Известия».
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