Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 4 марта 2020 года

4 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2». Нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. В свою очередь защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и сделал результативную передачу.

Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. Форвард Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «-1». Нападающий Владислав Каменев не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-3».

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -2 0 2 3 0 - 20.38 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 2 2 1 0 54% 18.55 Ковальчук (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 0 3 0 0% 15.14 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 1 1 0 - 13.24 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 0 4 0 - 07.11 Наместников (н) «Колорадо» 1+0 -1 2 2 1 1 0% 14.48 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -3 0 1 0 0 - 07.58 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 +1 0 0 1 3 - 23.18 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 2 1 2 - 21.10 Проворов (з) «Филадельфия» 1+1 +1 0 2 2 2 - 26.16 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 +2 0 0 4 1 - 17.51