Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 4 марта 2020 года
4 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2». Нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. В свою очередь защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и сделал результативную передачу.
Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. Форвард Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «-1». Нападающий Владислав Каменев не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-3».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|2
|3
|0
|-
|20.38
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|2
|1
|0
|54%
|18.55
|Ковальчук (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|0%
|15.14
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|0
|-
|13.24
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|0
|-
|07.11
|Наместников (н)
|«Колорадо»
|1+0
|-1
|2
|2
|1
|1
|0%
|14.48
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-3
|0
|1
|0
|0
|-
|07.58
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|3
|-
|23.18
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|2
|-
|21.10
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+1
|+1
|0
|2
|2
|2
|-
|26.16
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+2
|0
|0
|4
|1
|-
|17.51
Злющие «лётчики»! Овечкина впечатали в борт, Кузнецов получил по лицу
Проворов теперь — самый эффективный защитник против Овечкина.
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