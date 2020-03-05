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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 4 марта 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 4 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

4 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2». Нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. В свою очередь защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и сделал результативную передачу.

Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. Форвард Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «-1». Нападающий Владислав Каменев не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-3».

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-20230-20.38
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00221054%18.55
Ковальчук (н)«Вашингтон»0+0000300%15.14
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0-10110-13.24
Каменев (н)«Колорадо»0+000040-07.11
Наместников (н)«Колорадо»1+0-122110%14.48
Задоров (з)«Колорадо»0+0-30100-07.58
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+10013-23.18
Орлов (з)«Вашингтон»0+000212-21.10
Проворов (з)«Филадельфия»1+1+10222-26.16
Любушкин (з)«Аризона»0+0+20041-17.51
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